- La ultimul cuvant in fața judecatorilor, Liviu Dragnea a ținut sa dea cateva replici punctuale procurorului DNA care a explicat judecatorilor ca fostul lider PSD trebuie sa ramana dupa gratii. „Am crezut și inca mai cred ca un om nu poate fi condamnat decat de o instanța constituita legal.…

- Curtea de Apel Bucuresti a ramas in pronuntare joi pe o contestatie depusa de Liviu Dragnea la executarea pedepsei la care a fost condamnat in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, fostul lider PSD solicitand sa fie eliberat din inchisoare pe motiv ca este detinut ilegal. …

- Curtea de Apel Bucuresti a amanat vineri, pentru 5 august, pronuntarea sentintei definitive in dosarul in care Gheorghe Nichita, fost primar al municipiului Iasi, este acuzat ca a primit mita de la patronul companiei UTI, Tiberiu Urdareanu. Dosarul se afla in faza de apel, dupa ce in noiembrie 2017,…

- Daniel Neagoe Dumitru, fost director general al Postei Romane, a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la sase ani inchisoare cu executare pentru luare de mita, intr-un dosar in care a fost acuzat ca a cerut bani de la o firma in schimbul acordarii unor contracte privind servicii de curatenie si reincarcare…