Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri din Campia Turzii, Sorin Petrovan, a fost condamnat la inchisoare, in prima instanța, de catre Judecatoria Turda, dupa ce a fost gasit baut la volanul autovehiculului pe care-l conducea. Citește și: Sorin Petrovan a fost condamnat la 1 an de inchisoare cu executare Instanța de la Turda…

- Calin Petre Ferdean, zis ”Fefe”, a fost condamnat la 7 ani de inchisoare, intr-un dosar aflat pe rolul Judecatoriei Turda, in care a fost judecat pentru șantaj. In rechizitoriu se preciza ca ”in luna septembrie a anului 2019, inculpatul F.P.C. i-a furnizat in mod repetat droguri persoanei vatamate minore…

- Un sofer beat si bolnav de schizofrenie paranoida care a omorat sase persoane intrand in 2020 cu masina in multime in orasul german Trier a fost condamnat marti la inchisoare pe viata, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Instanța s-a pronunțat in legatura cu Sorin Petrovan. Acesta va face 1 an de inchisoare pentru conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante. Solutia pe scurt: In temeiul art. 396 alin. 1, 2 si 10 C.proc.pen. rap. la art. 336 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen.…