Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane sunt cercetate pentru nerespectarea regimului armelor si al munitiilor si contrabanda calificata.Urmare a cercetarilor desfasurate intr un dosar penal privind savarsirea infractiunilor de nerespectarea regimului armelor si al munitiilor si contrabanda calificata, la data de 17 februarie…

- In cauza, polițiștii efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, fapta prevazuta de art. 342 din Codul Penal, urmand ca la finalizarea cercetarilor sa se propuna soluție prin unitatea de parchet competenta. The post Persoane cercetate de…

Omul de afaceri Cristi Capușan, care deține terasa "Stejarii" din Urca, ramane in stare de arest la domiciliu, dupa ce Judecatoria Turda a decis constinuarea acestei masuri preventive, in dosarul in...

- Politistii din cadrul Politiei Orasului Fieni au efectuat o perchezitie domiciliara pe raza localitatii Pietrosita, la domiciliul unui barbat de 47 de ani, banuit de savarsirea infractiunii de nerespectare a regimului armelor si munitiilor. in urma activitatilor desfasurate, politistii au identificat…

La data de 2 februarie a.c., polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Turda, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Turda, au pus in executare un...

Cunoscutul turdean, Ovidiu Roja, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, conform deciziei Judecatoriei Turda, la propunerea Parchetului de pe langa Judecatoria Turda.

- In cursul acestei zile, politisti din cadrul I.P.J. Dolj -S.A.E.S.P si Secției 13 Politie Rurala Segarcea au efectuat doua percheziții domiciliare la locuintele a doua persoane banuite de comiterea infractiunii de nerespectarea regimului armelor si munitiilor. In urma activitatilor desfasurate, la locuința…

Judecatoria Turda a decis azi sa respinga propunerea de arest preventiv solicitata de Parchetul de pe langa Judecatoria Turda, in baza unor probe care indica faptul ca patronul terasei "Stejarii" din...