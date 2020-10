Magistrații din cadrul Judecatoriei Timișoara au validat rezultatul alegerilor locale din 27 septmebrie, confirmand astfel alegerea lui Dominic Fritz in funcța de primar. De asemenea, alegerea lui Alin Nica in funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș a fost validata, ieri, de Tribunalul Timiș. Validarea noilor membri ai Consiliului Local Timișoara și al Consiliului Județean […] Articolul Judecatoria Timișoara a validat alegerea lui Dominic Fritz in funcția de primar a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .