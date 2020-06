Stiri pe aceeasi tema

- Sticluțele cu dezinfectant pentru maini pot fi periculoase daca sunt lasate in mașina, in plina canicula. Cei care fac asta risca sa provoace izbucnirea unor incendii, avertizeaza pompierii din districtul Western Lakes (Wiscounsin). Aceștia spun ca sticlele cu dezinfectanți, uitate in mașina pe timp…

- Automobilul avocatului timisorean Carin Antonescu a luat foc, ieri, chiar in apropierea Palatului Administrativ. Initial s-a cezut ca e vorba doar de un scurtcircuit. Ulterior, anchetatorii cazului au rasturnat ipoteza scurtcicuitului, urmarind pista unei maini criminale. Automobilul marca BMW al cunoscutului…

- Gestul șocant al unei mame a ingrozit intreaga lume. Femeia in varsta de 32 de ani din Columbia, SUA, și-a incendiat propria mașina in care era și fiul de doar 1 an. Aceasta a privit nepasatoare cu flacarile se ridica la zeci de metri.

- Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanța a dispus clasarea unei cauze care viza o plangere penala inaintata de o asociație impotriva arhiepiscopului Teodosie al Tomisului și a alțor doi preoți, acuzați de savarșirea infracțiunii de zadarnicirea combaterii bolilor.

- Cosmin Pop are porecla ”șarpele” și ar face orice ca toate lucrurile din jurul lui sa ii aminteasca de șerpi. Dupa ce și-a luat un Rolls Royce Wraith, de la Alexandru Bodi, iubitul Biancai Dragușanu, clujeanul a decis sa iși ”tuneze” mașina, iar pentru a asta a apelat la cel mai tare atelier din tuning…

- In timp ce Oana Radu traiește din plin viața alaturi de logodnicul ei, Catalin Dobrescu, judecatorii au decis ce se intampla, pentru moment, cu barbatul care l-a incendiat pe Alin Suflea. Fostul iubit al artistei a murit in luna septembrie a anului 2019, dupa trei saptamani de chinuri.

- INCONSTIENT…. Un individ de 28 de ani, din comuna Alexandru Vlahuta, care a gasit niste chei de masina pe o strada din Husi, a vrut sa dea lovitura vietii sale! Tanarul a vrut cu orice chip sa gaseasca masina care putea fi deschisa cu acele chei, pe care a furat-o. Culmea este ca s-a incumetat [...]

- Ziarul Unirea Barbatul care a OMORAT 15 oi dupa ce a intrat intentionat cu masina in ele și-a primit pedeapsa: Ce au decis judecatorii Barbatul de 46 de ani din Alba, care, suparat ca animalele intrasera sa pasca pe terenul sau, a intrat intentionat cu masina intr-o turma ... Barbatul care a OMORAT…