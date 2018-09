Trei tineri din Roșia de Secaș, acuzati de viol si complicitate la aceasta infractiune asupra unei minore de 17 ani, au fost eliberati din arest preventiv si vor fi judecati sub control judiciar. Decizia a fost pronuntata la Judecatoria Sebes. Cei trei tineri din comuna Rosia de Secas i-ar fi furat telefoanele si ar fi amenintat-o cu acte de violenta pe tanara de 17 ani, in cazul in care aceasta reclama faptele. Acestia sunt acuzati de viol, complicitate la viol, furt si amenintare si au fost trimisi in judecata in 13 iulie 2018. Cei trei inculpati sunt S. Claudiu, G. Lucian si P. Craciunel. Instanta…