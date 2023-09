Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca astazi, 13 august, intre orele 14:00-24:00, va fi sistata circulația transportului public pe bd. Ștefan cel Mare și Sfant, in perimetrul str. Mitropolit G. Banulescu - Bodoni și str. A. Pușkin.

- Secția și Cabinetul de Diabet zaharat, Nutriție și Boli metabolice din cadrul SJU Satu Mare se confrunta cu o criza severa de medici, in contextul in care din efectivul de patru medici, doi medici și-au incetat activitatea și alți doi sunt, unul in incapacitate temporara de munca și un altul in concediu…

- „Biroul de informare publica si relatii cu presa din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Galati este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: La data de 20.06.2023, procurori din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Galati si ai unitatilor din subordine s-au…

- Magistratii de la mai multe instanțe și parchete din țara au anunțat ca iși vor suspenda astazi activitatea pe termen nelimitat. Greva aduce efecte majore in sistemul judiciar. Judecatorii și procurorii iși suspenda activitatea pentru a-si apara pensiile speciale. Toate procesele aflate pe rol, penale,…

- Magistrați din tot mai multe instanțe și parchete din țara au anunțat ca iși vor suspenda activitatea incepand de astazi, pe perioada nelimitata, in semn de protest fața de preconizata modificare a legislației referitoare la pensiile lor de serviciu, despre care spun ca ar aduce atingerea independenței…

- Incep protestele și in justiție, dupa anunțurile și dezbaterile legate de modificarea iminenta a pensiilor de serviciu pentru magistrați. Judecatorii și procurorii de la mai multe instanțe și parchete din țara, inclusiv din Capitala, au anunțat ca iși vor suspenda activitatea pe termen nelimitat. Contesta…

- Procurorii din parchetele de pe langa Tribunalul București și judecatoriile de sector iși suspenda activitatea pe termen nelimitat, „avand in vedere iminența adoptarii unor modificari radicale ale condițiilor de acordare a pensiei de serviciu a magistrați

- Adunarile generale ale judecatorilor din cadrul Curtii de Apel Alba Iulia și Tribunalul Alba au hotarat adoptarea unei forme de protest fața de intenția coaliției de guvernare de a aduce modificari legislației privind pensiile de serviciu.