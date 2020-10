Judecatoria Constanta. Ieri au fost depuse dosarele de validare pentru patru dintre cei mai vechi primari

Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere necesitatea intervenirii asupra rețelei de canalizare din beton Dn300 mm, H=6,5 m, existenta pe strada Mihai Viteazu, pe o lungime de aproximativ 18 m, prabușita in zona blocului 7 Traian, va informam ca in perioada 07.10.2020, ora 08:00 – 16.10.2020, ora 20:00, va fi intrerupta circulația…

- Dosare depuse pentru validarea alegerilor la Judecatoria Constanta, Judecatoria Mangalia, Judecatoria Harsova, Judecatoria MedgidiaPana vineri la Judecatoria Constanta fusesera depuse urmatoarele dosare pentru validarea primarilor si consilierilor alesi la data de 27 septembrie anul acesta: Comuna Mihail…

- Echipele SC Confort Urban SRL continua in aceasta noapte procesul de frezare a zonei carosabile pe portiunea cuprinsa intre strada Grivitei si bulevardul Ferdinand, circulatia autovehiculelor fiind restrictionata partial, in intervalul orar 19:30 ndash; 05:00.Lucrarile vor continua si maine, cu aceleasi…

- Liberalii ar fi castigat alegerile pentru functia de primar in comunele Cuza Voda - Viorel Dulgheriu, Adamclisi - Cicilia Serbanescu, Rasova - Mihalache Neamtu si Valu lui Traian - Florin Mitroi, potrivit numaratorii paralele pusa la dispozitie de PNL Constanta.Conform PNL, in localitatea…

- Aproape 60 de ONG-uri au trimis o scrisoare deschisa, adresata ministrul Justiției, Catalin Predoiu și președintelui CSM, judecatoarea Nicoleta Ținț, in cere solicita sa li se comunice de ce toate dosarele de trafic de minori si de trafic de persoane au fost șterse de pe portalul instantelor de judecata.…

- Urmare a depistarii, din data de 5 septembrie a.c., a unui barbat, de 26 de ani, care a condus un autoturism pe DJ 222, in localitatea Gradina, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, politistii l au retinut pe acesta pentru 24 de ore, urmand ca in cursul zilei de astazi…

- La alegerile locale din 27 septembrie, USR PLUS cin Alba care intra in lupta pentru Consiliul Local Alba Iulia cu o lista de 27 de candidați. Dosarele de candidatura au fost depuse, vineri, la Biroul Electoral de Circumscripție municipal. Lista este deschisa de Gabriel Pleșa, care este și candidatul…

- Astazi, 21 iulie 2020, dupa finalizarea Videoconferintei Nationale "Strategia Nationala pentru Dezvoltarea Durabila a Romaniei 2030, Cadrul de planificare strategica pentru Strategia de Dezvoltare Locala a Administratiei Publice", primarul comunei Cumpana, Mariana Gaju a purtat discutii cu primul ministru…