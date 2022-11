Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema de Justiție (CSJ) și-a modificat, temporat, din data de 7 noiembrie, regimul de munca. O dispoziție in acest sens a fost semnata de președintele interimar al instanței, Vladimir Timofti, scrie noi.md cu referire la bizlaw. Decizia a fost luata in vederea reducerii consumului de resurse…

- Catalin Scarlatescu a fost invitat la podcastul lui Speak, unde a vorbit despre restaurantul sau. Juratul de la „Chefi la cuțite” a recunoscut ca a aplicat reguli stricte pentru angajați.Chef-ul vrea sa fie disciplina la el in restaurant și a apelat la o metoda pentru a-și motiva angajații sa munceasca.…

- O noua ședința de judecata in dosarul „Kuliok” , in care este acuzat fostul șef de stat, Igor Dodon, are loc astazi. Ședința se desfașoara la Curtea Suprema de Justiție. Ex-președintele țarii a fost intampinat de mai mulți susținatori, care l-au luat la intrebari.

- Alți trei candidați la un fotoliu in Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), din cei 23 inscriși in concurs, au fost audiați de membrii comisiei pre-vetting. In cea de-a doua etapa de audieri, in fața comisiei a ajuns magistratul Vitalie Stratan de la Judecatoria Chișinau, sediul Centru, dar și judecatorii…

- Dosarul campusului social Henri Coanda, din Constanta, cauza in care fostul senator Alexandru Mazare, fratele lui Radu Mazare, fostul edil al municipiului Constanta, a fost condamnat la trei ani de inchisoare, s a putea rejudeca Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au admis in principiu…

- *** SC BRANTNER ENVIRONMENT SRL angajeaza soferi profesionisti. Curriculum vitae se poate transmite la adresa de email [email protected]; numar telefon contact 0360/100305 sau la sediul societatii in loc. Zalau, strada Corneliu Coposu nr. 3, parter. *** SC Winding & Production SRL Zalau angajeaza…

- De astazi, 31 august, centrul de incasare pentru impozite și taxe locale, situat pe Bulevardul Republicii, bloc 214, parter (zona Gara Sud), s-a redeschis. Programul de lucru cu publicul la ghișee este: 10:00 – 17:00 (luni – miercuri) cu pauza intre 13:00-13:30, 08:00 – 18:00 (joi) cu pauza intre 12:30-13:00…

- Alerta cu bomba la Curtea Suprema de Justiție. Poliția anunța ca a fost sesizata despre amplasarea unui obiect explozibil in sediul instituției. S-a intamplat in jurul orei 8:40. Forțele de ordine au intervenite imediat, iar serviciile specializate verifica cladirea.