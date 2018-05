Judecători curajoși, păziți cu arma, distrug mafia Antena 3 a prezentat un documentar cutremurator din Brazilia, țara care se afla din flagelul corupției, iar aceasta e intr-adevar cu sume astronomice. Apararea se face cu arma și de catre ce care comit faptele și de catre cei care vor sa duca mai departe lupta pentru adevar. Aceștia sunt magistrații care nu se tem ca vine șeful și le comanda ceva. In Brazilia judecatorii sunt paziți cu arma, iar uneori ei sunt obligați sa iși plteasca singuri paza. Intreaga poveste in clipul de mai jos. Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

