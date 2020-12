Stiri pe aceeasi tema

- Dan Emil Manolachi, fost ofiter de politie judiciara in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie si fost ofiter in cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, a fost trimis in judecata in doua dosare de procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie.Judecatorii de la Inalta Curte…

- Condamnat in Romania pentru corupție, fostul deputat PSD Cristian Rizea a fost reținut la Chișinau, la puțin timp dupa ce președintele moldovean Igor Dodon i-a retras cetațenia, scrie jurnal.md. Avocatul lui Cristian Rizea, Alexandru Morarescu, reclama ca fostul deputat este victima unui abuz. „L-au…

- Rizea se refugiase in Republica Moldova de mai bine de trei, dupa ce, in martie 2019, fusese condamnat in Romania la 4 ani și 8 luni de inchisoare cu executare pentru trafic de influența și spalare de bani.Informația privind reținerea lui Cristian Rizea de catre polițiștii moldoveni a fost confirmata…

- Fostul deputat PSD Cristian Rizea, condamnat in Romania pentru fapte de corupție, a fost reținut marți dupa-amiaza, la Chișinau. Romanul care a fugit in Republica Moldova cu ceva timp in urma și caruia președintele moldovean, Igor Dodon, i-a retras cetațenia, a fost incatușat de polițiști și a ajuns…

- Presedintele Klaus Iohannis a apreciat ca in ultimii ani a existat o "contrareforma" care a "bulversat" sistemul de justitie. Iohannis a mentionat cateva valori ale sistemului judiciar care ar trebui promovate: independenta, profesionalismul, impartialitatea si meritocratia. Șeful statului a vorbit…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri actul normativ pentru modificarea Legii 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic, transmite Administratia Prezintiala. Astfel, persoanele care se considera vatamate de masurile…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis in principiu recursurile in casatie formulate de fosta sefa a DIICOT, Alina Bica, si de fostul deputat PSD, Cristian Rizea, ambii condamnati definitiv la 4, respective 4 ani si 8 luni de inchisoare.

- Judecatorii Mirela Serban, de la Curtea de Apel Brasov, si sotul acesteia, Alexandru Serban, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, au obtinut in instanta daune morale in valoare de 6.000 de euro pentru ca le-au fost ascultate telefoanele ilegal intr-un dosar DNA. Sentinta nu este definitiva,…