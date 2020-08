Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump nu poate bloca timp de opt ani citatia unui procuror pentru predarea declaratiilor sale fiscale, a decis joi un judecator federal, aceasta fiind o noua lovitura data eforturilor de lunga durata ale presedintelui de a-si proteja situatia financiara. Presedintele american a contestat imediat…

- Donald Trump nu poate bloca citatia procurorului democrat Cyrus Vance de a prezenta declaratiile sale fiscale din ultimii opt ani, a decis joi un judecator federal american, un nou esec al presedintelui SUA de a tine secreta situatia finantelor sale, motiv pentru care el a inaintat un recurs in regim…

- Robert Trump s a stins din viata la varsta de 71 de ani.Familia lui Donald Trump este in doliu, dupa ce s a stins din viata, la varsta de 71 de ani, Robert Trump, fratele presedintelui Statelor Unite ale Americii.Vineri, Robert Trump fusese internat in stare grava intr un spital din New York, iar apoi…

- Fratele mai mic al președintelui Donald Trump, Robert, a fost internat în spital la New York, iar liderul american planuiește sa îl viziteze vineri, a spus Casa Alba fara a da alte detalii, relateaza Reuters. ”Da, a fost spitalizat”, a spus purtatorul de cuvânt al Casei…

- Procuratura din New York il investigheaza pe presedintele Donald Trump si compania acestuia, sub suspiciunea de frauda bancara si manipulare de asigurari – este ceea ce reiese din cererea inaintata luni, 3 august la tribunal pentru a obtine acces la declaratiile de impozit ale presedintelui.

- Un procuror din New York a indicat luni ca il ancheteaza pe presedintele Statelor Unite, Donald Trump, pentru posibile fraude de asigurari si bancare, informeaza dpa. Ancheta, care vizeaza si compania lui Trump, este mult mai ampla decat altele in care s-a incercat obtinerea declaratiilor fiscale ale…

- Curtea Suprema a SUA a decis joi ca un procuror din New York poate avea acces la o serie de documente financiare ale presedintelui Donald Trump, inclusiv declaratii fiscale, nu insa - cel putin pentru moment - si Camera Reprezentantilor, unde opozitia democrata este majoritara, verdict descris de…

- Jurnaliștii CNN au surprins mai multe vehicule militare in apropiere de Casa Alba, in contextul in care președintele american a amenințat ca va dispune intervenția armatei pentru a pune capat revoltelor care au izbucnit in urma cu o saptamana, dupa moartea lui George Floyd. Mai multe vehicule militare…