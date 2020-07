Decana judecatorilor Curtii Supreme a Statelor Unite, Ruth Bader Ginsburg, o progresista foarte apreciata de democrati, a fost internata marti in spital pentru o posibila infectie, a anuntat marti institutia, potrivit AFP preluat de agerpres. Magistrata in varsta de 87 de ani, supranumita RBG, a suferit o endoscopie la Spitalul Johns Hopkins din Baltimore pentru a curata o endoproteza (stent) fixata in august 2019 pe caile biliare, a precizat Inalta Curte, subliniind ca se odihneste "confortabil" dupa interventia chirugicala.