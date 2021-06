Stiri pe aceeasi tema

- ”Cu majoritate, admite in parte actiunea disciplinara formulata de Inspectia Judiciara impotriva Cristinei Coarna, judecator in cadrul Judecatoriei Braila. In baza art. 100 lit. d) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,…

- Consiliul Superior a Magistraturii - Secția pentru Judecatori in materie disciplinara a decis sa amane pronunțarea cu majoritate pentru 26 mai in cazul 'Justice leaks', despre care STIRIPESURSE.RO a mai scris. Este vorba despre decizia cu privire la suspendarea unor judecatori cercetati disciplinar…

- Consiliul Superior al Magistraturii - Secția pentru Procurori in materie disciplinara a constatat in ședința din 19 mai 2021 nulitatea acțiunii disciplinare inițiata de Inspecția Judiciara in cazul procurorului Lucian Onea. Potrivit unor surse, decizia a fost luata in baza hotararii CJUE de marți.…

- Consiliul Superior a Magistraturii - Secția pentru Judecatori in materie disciplinara a decis sa amane pronunțarea pentru 19 mai in cazul 'Justice leaks', despre care STIRIPESURSE.RO a mai scris. Este vorba despre decizia cu privire la suspendarea unor judecatori cercetati disciplinar pentru derapajele…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a hotarat ca Banca Nationala a Romaniei are atributii de autorizare si de luare a masurilor necesare in sistemul de economisire-creditare, conform Legii nr. 541/2002, insa nicaieri in cuprinsul acestei legi nu este prevazuta competenta exclusiva a BNR cu privire la…

- CHIȘINAU 29 mart - Sputnik. Deputatul PSRM Vasile Bolea, care este și președinte al Comisiei juridice, numiri și imunitați, se numara printre pretendenții la funcția de judecator a Curții Constituționale. © Sputnik / Mihai CarausUltima ora: Curtea Constituționala s-a pronunțat asupra legii miliardului…

- George Becali, patronul echipei de fotbal FCSB, a fost reabilitat, conform deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie, iar omul de afaceri anunta o tranzactie de 13 milioane de euro, dupa curatarea cazierului, informeaza Gazeta Sporturilor. Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis cererea depusa…