Procurorii anticorupție au descins cu percheziții la biroul, domiciliul și automobilul unui magistrat din cadrul Curții Supreme de Justiție, vizat in cadrul unei cauze penale pornite pe faptul imbogațirii ilicite, savarșite de o persoana cu funcție de demnitate publica (art.330/2 alin.(2) din Codul penal). In rezultatul acțiunilor de urmarire penala desfașurate, in privința magistratului vizat nu a fost aplicata nici o masura procesuala de constrangere.