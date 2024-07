Stiri pe aceeasi tema

- ANM a precizat ca vremea instabila se va mentine si in urmatoarele doua zile, in cea mare parte a tarii. Avertizari Cod portocaliu și Cod galben de ploi au fost emise miercuri, 24 iulie, de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), pentru aproape toata țara. Potrivit ANM , pe parcursul zilei de…

- Pentru a permite realizarea unor lucrari de reabilitare de catre Primaria Calan la podul peste raul Strei, compania Delgaz Grid este nevoita sa execute lucrari de cuplare a noilor conducte de medie presiune care alimenteaza orașul Calan. Astfel, va fi sistata temporar alimentarea cu gaze naturale,…

- Pentru a permite realizarea unor lucrari de reabilitare de catre Primaria Calan la podul peste raul Strei, compania Delgaz Grid este nevoita sa execute lucrari de cuplare a noilor conducte de medie presiune care alimenteaza orașul Calan. Astfel, va fi sistata temporar alimentarea cu gaze naturale,…

- Mai mult de trei sferturi dintre judetele tarii se vor afla sub Cod rosu de canicula si disconfort termic deosebit de accentuat in acest weekend, cand temperaturile vor urca la 41 de grade, potrivit unor avertizari emise de Administratia Nationala de Meteorologie. Codul rosu este valabil pentru zilele…

- Pompierii au intervenit in mai multe județe din vest și centru, in noaptea de sambata spre duminica, 22/23 iunie, pentru degajarea copacilor doborati de furtuni, iar in Harghita mii de gospodarii au ramas fara curent electric din cauza avariilor produse de vijelie, au relatat news.ro și Agerpres. In…

- Editura Info din Craiova a lansat o ampla cercetare științifica, dedicata istoricului Cristian Troncota. Cu titlul „Istoricul Cristian Troncota la 70 de ani – Securitate Nationala si pe Mapamond”, cartea ii are ca autori coordonatori pe Dr. Liviu Stan, Prof.univ.dr. Lucian Giurasi si Prof.univ.dr. Corvin…

- Ministrul justitiei, Alina Gorghiu, a declarat marți, 21 mai, dupa ce judecatoarea Ioana Ancuta Popoviciu a fost mutata de la Judecatoria Mangalia la Judecatoria Constanta, ca este un lucru bun faptul ca procesul lui Vlad Pascu, tanarul care a ucis cu mașina doi oameni anul trecut la „2 Mai”, va continua…

- Ciuca: am venit in fața dumneavoastra nu sa va spunem vorbe goale, ci sa va spunem ce au facut administrațiile liberale„PNL are aceste valori. PNL are sintagma nationala in denumire. Asta inseamna patriotism, asta inseamna legare de istorie, de credinta noastra crestina, de traditii, de tot ceea ce…