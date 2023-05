Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoarea Diana Cotoi, cunoscuta publicului larg pentru sentința din dosarul lui Gheorghe Dinca, a murit la doar o luna dupa pensionare. Magistratul avea probleme cardiace, iar la finalul lunii martie aceasta s-a pensionat la cerere.„Tribunalul Olt isi exprima profundul regret pentru incetarea…

- Judecatoarea Diana Cotoi, cea care l-a condamnat pe Gheorghe Dinca la 30 de ani de inchisoare, a murit. Aceasta ar fi avut probleme cardiace și s-a pensionat in luna martie la cerere. Reprezentanții Tribunalului Olt au facut publica vestea morții judecatoarei Diana Cotoi. “Tribunalul Olt isi exprima…

- Judecatoarea care l-a condamnat pe Gheorghe Dinca la 30 de ani de inchisoare a murit. Diana Cotoi abia se pensionase. Culmea, Gheorghe Dinca, cand a aflat ca va primi 30 de ani de inchisoare a scris nu mai puțin de 50 de pagini de blesteme, destinate celor care l-au facut sa ajunga la inchisoare, acesta…

- A murit magistratul de la Tribunalul Olt, cunoscut pentru judecarea celebrelor dosare in care sunt implicati Gheorghe Dinca, Bercea Mondial sau fiul lui Sile Camataru. Diana Mihaela Cotoi ar fi avut probleme grave de sanatate. Magistratul, cu o activitate de peste 25 de ani, a solicitat eliberarea din…

- Judecatorii de la Tribunalul Olt au hotarat, ieri, sa-l condamne la patru ani si patru luni de inchisoare pe edilul comunei Gostavatu, Olt. Primarul este acuzat ca, in perioada 2008 – 2018, ar fi primt mita de 117 ori. Patronilor le solicita sprijin financiar pentru organizarea balciului anual, in vreme…

- Barbat din Alba condamnat pentru ucidere din culpa: A lovit cu mașina un stalp care a cazut peste un autoturism. Șoferul a murit Un barbat din Alba a fost condamnat recent pentru ucidere din culpa dupa ce a provocat un accident rutier pe raza județului Hunedoara. O prima decizie a instanței a fost…

- Hank Skinner, condamnat la moarte in urma cu aproape 30 de ani pentru o tripla crima comisa in 1993, a murit in inchisoare unde nu a incetat sa-si proclame nevinovatia, au anuntat vineri avocatii sai, noteaza AFP. Casatorit cu Sandrine Ageorge-Skinner, o activista franceza impotriva pedepsei capitale,…

- Hank Skinner, condamnat la moarte in urma cu aproape 30 de ani pentru o tripla crima comisa in 1993, a murit in inchisoare, unde nu incetase sa-si proclame nevinovatia, au anuntat, vineri, avocatii sai, citati de AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…