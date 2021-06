Stiri pe aceeasi tema

- ”Cu majoritate, admite in parte actiunea disciplinara formulata de Inspectia Judiciara impotriva Cristinei Coarna, judecator in cadrul Judecatoriei Braila. In baza art. 100 lit. d) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,…

