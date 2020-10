Judecatoarea Camelia Bogdan, cea care l-a condamnat pe Dan Voiculescu la 10 ani de inchisoare și care a fost exclusa din magistratura, a caștigat procesul intentat statului roman la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, care a constatat ca i-au fost incalcate mai multe drepturi atunci cand a fost cercetata disciplinar. Camelia Bogdan a dat statul roman in judecata pentru decizia de excludere a sa din magistratura, luata in 2017 de Sectia pentru Judecatori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii. CEDO a decis incalcarea art 6 a Convenției Europene a Drepturilor Omului privind…