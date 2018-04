Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul președintelui raionului Dubasari, Grigore Policinschi, a fost trimis ieri in judecata. Acesta este invinuit pentru abuz de serviciu și depașirea atribuțiilor, insa nu iși recunoaște vina și pledeaza in continuare nevinovat. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, președintele raionului Dubasari…

- Judecatorul Horațius Dumbrava face referire la publicarea de catre Tudorel Toader a actiunii disciplinare formulate de Inspectia Judiciara impotriva procurorului-sef al DNA, document care nu ar fi fost destinat publicitatii. “Evolutia evenimentelor legate de cererea de revocare a procurorului-sef…

- Procurorul Mircea Negulescu fenteaza de ani de zile cercetarile disciplinare ! "Procurorul Portocala" este "client" al Inspectiei Judiciare inca de acum 6 ani, cand pe numele lui s-a depus prima plangere care viza aspecte neconforme cu statutul de magistrat. De atunci, au mai fost depuse 29 de sesizari…

- Danilet: "Vad pe unii ce se dau specialiști in legile justiției; Singura autoritate a statului care gestioneaza cariera magistratilor este CSM" Implicarea institutiilor politice in numirea sau revocarea magistratilor trebuie sa tina seama de avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM),…

- Inspecția Judiciara a contestat modul in care Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a adoptat, in octombrie anul trecut, raportul de control privind activitatea DNA. Deși, in plangerea prealabila, postata miercuri pe contul de Facebook al IJ, conducerea IJ denunța o serie…

- Prima reacție a lui Horia Georgescu dupa ce a fost condamnat la patru ani de inchisoare. Fostul președinte al Agenției Naționale de Integritate (ANI) susține ca a stat in arest patru luni, deși nu fost „nicio clipa acuzat de corupție, luare de mita și fapte de violența”. Fost șef al ANI a scris mesaj…