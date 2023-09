Judecătoare găsită moartă în propria locuință O judecatoare de doar 32 de ani a fost gasita moarta in propria locuința. Polițiștii au deschis dosar pentru moarte suspecta și incearca sa vada cum s-a intamplat tragedia. Colegii judecatoarei au alertat poliția dupa ce aceasta nu a mai ajuns miercuri la munca. Au incercat sa ia legatura cu femeia prin intermediul mesajelor și al apelurilor, […] The post Judecatoare gasita moarta in propria locuința appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

