- O judecatoare din Gherla a fost gasita moarta in propriul apartament. Colegii ei de lucru au fost cei care au alertat autoritațile dupa ce femeia nu a raspuns la telefon.Femeia, in varsta de 32 de ani, era judecatoare la Judecatoria Gherla. Dimineața ar fi trebuit sa se prezinte la serviciu, iar faptul…

- Descoperire macabra in Mangalia. O fata de 12 ani a fost gasita moarta intr-un parc din Mangalia, in aceasta dimineața. Trupul fetei a fost descoperit la ora 5.30 in parc. Polițiștii fac cercetari la fața locului. Avea urme de violenta pe corp S-a constatat ca pe trup fata avea semne de violența, iar…

- O tanara a fost gasita fara suflare intr-un hotel din Constanța. Cazul tragic a ajuns și in atenția poliției. S-a aflat ca femeia gasita fara viața avea doar 33 de ani. Din pacate, personalul medical ajuns la fața locului nu a mai putut face nimic decat sa declare decesul acesteia. Cumplita descoperire…

- Cantareata si actrita franco-britanica Jane Birkin a fost gasita moarta in locuinta sa din Paris duminica, transmit agentiile internationale de presa citand surse apropiate artistei.... The post Actrița și cantareața Jane Birkin a fost gasita moarta in locuinta sa din Paris appeared first on Special…

- Descoperire șocanta in Satu Mare. O femeie a fost gasit moarta, cu gatul taiat, in propria locuința din municipiul Satu Mare. Criminalul ar fi chiar muncitorul care ii renova apartamentul și care a sunat la 112 sa anunțe ca a gasit-o pe femeie moarta. Luminița, o femeia de 48 de ani din Satu Mare, a…