Judecătoare de la Cluj: Susțin tot ce a făcut Jandarmeria Judecatoarea subliniaza ca ea, &"ca om al legii&" nu poate tolera &"indisciplina sau violența&". &"Câta vreme vorbim de proteste violente nu va așteptați la baloane de sapun&", conchide magistratul. &"Nu va mai obositi sa ma convingeți. Susțin tot ce a facut aseara jandarmeria. A fost absolut justificat raspunsul lor. Ca om al legii, nu am cum tolera indisciplina sau violența. Nu ai cum sa raspunzi cu petale de trandafiri la bolovani, fecale, petarde, violente contra jandarmilor. Câta vreme vorbim de proteste violente nu va așteptați… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

