Judecatorii craioveni au prelungit mandatele de arestare emise pe numele a trei barbați din comuna Unirea, in iunie 2020. Inculpații sunt acuzați ca, in noaptea de 22 spre 23 iunie, anul trecut, au fost implicați intr-o incaierare in urma careia un barbat de 57 de ani a fost ucis. In altercatie au fost ranite mai multe persoane, iar doua mașini au fost avariate. Alti patru inculpati din acest dosar sunt judecati sub control judiciar. Potrivit oamenilor legii, scandalul a avut loc pe o strada din comuna doljeana Unirea. In conflict au fost implicați opt barbați. Unul dintre ei și-a pierdut viața…