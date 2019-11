Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Viorica Dancila va propune, in sedinta conducerii PSD, excluderea Anei Birchall din partid, pe motiv ca pozitionarea sa ca ministru al Justitiei a afectat PSD in campania electorala. Si Cozmin Gusa va fi dat afara din partid, desi abia se intorsese in PSD. De asemenea, mai multi lideri PSD…

- Liderul PSD Viorica Dancila va propune maine, in sedinta conducerii PSD, excluderea Anei Birchall din partid, pe motiv ca pozitionarea sa ca ministru al Justitiei a afectat PSD in campania electorala. Si Cozmin Gusa va fi dat afara din partid, desi abia se intorsese in PSD. Dancila e nemultumita de…

- Liderul PSD Viorica Dancila va propune maine, in sedinta conducerii PSD, excluderea Anei Birchall din partid, pe motiv ca pozitionarea sa ca ministru al Justitiei a afectat PSD in campania electorala. Si Cozmin Gusa va fi dat afara din partid, desi abia se intorsese in PSD. Dancila e nemultumita de…

- Viorica Dancila a vorbit la un eveniment despre consumul de droguri. Premierul demis a susținut ca foarte puțini tineri renunța la acest viciu și le-a transmis participanților la eveniment ca „pot fi cool, traind sanatos și frumos”. Liderul PSD a vorbit și despre problema abandonului școlar, anunța…

- Liderul deputaților PSD Alfred Simonis a declarat ca organizația de Tineret a PSD are nevoie de reconstrucție, de aceea a preluat interimar șefia filialei, dupa o discuție cu Viorica Dancila și colegii de partid, potrivit Mediafax. „Am facut primii pași în politica alaturi de multi colegi,…

- Liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, a fost numit președinte interimar al organizației de Tineret a PSD, intr-o intalnire de Comitet a liderilor social-democrați, luni, la sediul partidului din Kiseleff, au declarat surse politice, pentru MEDIAFAX.Un Congres al partidului va avea loc in…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, a spus ca premierul Viorica Dancila este condusa de baroni și ca aceștia fac legea in partid."Cand am vorbit cu Viorica, mi-a zis ca nu vrea sa candideze, ca vrea sa faca un guvern mai suplu, ca vrea sa faca nu știu ce. erau lucruri bune. Adoua zi, am aflat…

- Deputatul Ion Cupa, presedintele ALDE Dolj, spune, miercuri, intr-o postare pe Facebook ca a acceptat propunerea de a prelua Ministerul Energiei. „Este o obligatie de a respecta mandatul dat de doljeni in 2016 prin vot”, a explicat acesta. Deputat Ion Cupa, spune, miercuri, intr-o postare…