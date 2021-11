V.Stoica Magistrații Judecatoriei Ploiești au amanat pentru anul viitor, “pentru continuitatea completului”, judecarea cauzei privind decaderea din drepturile parintești a mamei micuților decedați dupa ce au cazut de la etajul 10 al unui bloc din Ploiești. Astfel, in 2022 se va decide daca mama baiețelului de cinci ani ramas in grija rudelor – fratele gemenilor cazuți de la etajul 10 – va fi decazuta din drepturile parintești in ceea ce il privește pe minorul aflat acum in grija familiei tatalui sau natural. Intr-un comunicat dat publicitații in luna august, reprezentanții Parchetului de pe langa…