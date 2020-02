Stiri pe aceeasi tema

- Brexitul ar putea marca inceputul sfarsitului pentru Uniunea Europeana, a declarat miercuri, in plenul Parlamentului European reunit la Bruxelles, politicianul britanic Nigel Farage, in ultima sa interventie in calitate de eurodeputat, relateaza Press Association, potrivit Agerpres.In dezbaterea…

- Jude Law „adora sa se infometeze” pentru a se putea bucura din cand in cand de „festinuri pline de excese”. Starul din ‘Young Pope’ urmeaza o dieta foarte stricta in care mananca doar intre orele dupa amiezii și pana la ora 20. „Ador sa fiu foarte strict cu ceea ce mananc, sa ma infometez cu […]

- Actorul si cantaretul britanic Kenny Lynch, cunoscut pentru hitul ''Up on the Roof'', a murit miercuri la varsta de 81 de ani, a anuntat familia sa, relateaza Reuters si Press Association. ''Va anuntam cu tristete ca tatal nostru a murit miercuri dimineata. El va…

- Tom Cruise le-a oferit fanilor sai de pe Twitter posibilitatea de a viziona in premiera posterul mult asteptatului sequel al filmului "Top Gun", informeaza Press Association. Starul hollywoodian a distribuit posterul acestui lungmetraj, intitulat "Top Gun: Maverick", duminica pe Twitter, cu o zi inainte…

- Actorul britanic Colin Firth a anuntat ca s-a despartit de sotia lui, producatoarea italiana de film Livia Giuggioli, dupa o casnicie care a durat 22 de ani, informeaza Press Association, citata de digi24.ro.Cuplul are doi fii, Luca si Matteo, ambii nascuti la Roma.

- Actorul britanic Colin Firth a anuntat ca s-a despartit de sotia lui, producatoare italiana de film Livia Giuggioli, dupa o casnicie care a durat 22 de ani, informeaza Press Association.Cuplul are doi fii, Luca si Matteo, ambii nascuti la Roma. Familia Firth a locuit atat la Londra, cat si…

- UPDATE, ora 7:35 – Premierul britanic Boris Johnson a obtinut majoritatea in Parlamentul britanic, partidul sau conservator trecand pragul de 326 de locuri din cele 650 ale Camerei Comunelor, potrivit rezultatelor oficiale publicate vineri, relateaza AFP si Reuters. Dupa numararea rezultatelor in 600…

- Premierul britanic Boris Johnson a obtinut majoritatea in Parlamentul britanic, partidul sau conservator trecand pragul de 326 de locuri din cele 650 ale Camerei Comunelor, potrivit rezultatelor oficiale publicate vineri, relateaza AFP si Reuters. Dupa numararea rezultatelor in 600 de circumscriptii…