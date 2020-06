Stiri pe aceeasi tema

- Un nou conflict intre foștii soți Albu. De data aceasta, Mihai Albu acuza ca a fost nevoit sa mearga acasa la fosta soție cu poliția, ca sa-și vada fetița. Ce spune Iulia Albu despre incident? Ei bine...

- Un hunedorean a fugit de acasa, deși trebuia sa stea in izolare și a mers la locuința fostei soții sa-și bata copilul de 10 ani, anunța MEDIAFAX.Politia din Vulcan a fost sesizata luni seara ca un barbat de 45 de ani și-a batut fiul. Citește și: Klaus Iohannis, anunț oficial! Starea…

- Maesaiah Thabane, fosta Prima Doamna din Lesotho, a fost arestata miercuri pentru uciderea fostei soții a soțului sau, Thomas Thabane, fost premier al statului african, informeaza The New York Times .

- Romica Ababei (54 de ani) a fost casatorit cu F.B. (46 de ani) pana in anul 2003, cand cei doi s-au separat. Din relatia lor a rezultat un copil care in prezent este major. Dupa divort, cei doi au continuat sa pastreze legatura, in special datorita fiului lor, care sufera si de afectiuni psihice. In…

- Givanildo Vieira de Sousa „Hulk”, fotbalistul lui Shanghai Shenhua, a reacționat dupa numeroasele articole referitoare la viața sa personala. In cateva zeci de video-uri postate pe InstaStory, brazilianul a explicat situația controversata creata dupa ce a luat-o de nevasta pe Camila, nepoata fostei…

- Un barbat, de 42 de ani, din Targu Jiu, este cercetat de poliție, dupa ce luni a intrat in locuința fostei soții. Astfel, polițiștii din Targu Jiu au fost sesizați de o femeie de 40 de ani, din localitate, cu privire la faptul ca fostul sau soț, de 42 de ani, cu același domiciliu, nu a respectat obligațiile…