Stiri pe aceeasi tema

- Jude Bellingham a marcat al 14-lea sau gol al sezonului, iar Real Madrid a revenit in fruntea La Liga cu o victorie cu 3-0 pe terenul echipei Cadiz.El are acum cele mai multe goluri marcate de un jucator de la Real Madrid in primele 15 meciuri. Precedentul record de 13 a fost detinut in comun…

- Harry Kane a doborat un nou record in Bundesliga! Atacantul englez a marcat in deplasarea celor de la Bayern Munchen pe terenul lui Koln, in etapa a 12-a din Bundesliga. Fostul varf de la Tottenham a deschis scorul in minutul 20 al partidei si a stabilit un nou record in Bundesliga. Atacantul de 30…

- Mijlocasul englez Jude Bellingham s-a accidentat, iar Real Madrid nu-l va putea utiliza in meciul cu Valencia, a anuntat sambata gruparea Los Blancos.Bellingham a suferit o luxatie in meciul de duminica, cu Rayo Vallecano (scor 0-0), cand a cazut pe umarul stang. Jucatorul englez a fost vazut ca…

- Real Madrid a caștigat primul El Clasico din acest sezon, 2-1 chiar acasa la Barcelona, grație unei duble a lui Jude Bellingham. Ce a reușit astazi englezul nu se mai intamplase de 5 ani. Barcelona a condus-o pe Real Madrid mai bine de o ora, din minutul 6 pana in '68, cand Jude Bellingham a ieșit la…

- Jude Bellingham si Harry Kane au dus Anglia la EURO 2024! Vicecampioana Europei a castigat duelul cu Italia, campioana en-titre, in meciul de pe Wembley, intr-o reeditare a finalei de la EURO 2020, castigata de Squadra Azzurra la loviturile de departajare. Echipa lui Gareth Southgate s-a impus cu 3-1,…

- Golul lui Jude Bellingham (20 de ani) la 3-2 cu Napoli, in Liga Campionilor, e comparat cu cele ale lui Diego Maradona, iar evoluția sa e vazuta drept o combinație intre Alfredo Di Stefano și Zinedine Zidane, doua legende ale lui Real Madrid. Are deja 8 goluri in 9 meciuri. El e mijlocașul devenit unul…

- Jude Bellingham a demontrat inca o data ca este un jucator urias! Mijlocasul englez a intors rezultatul primei reprize a partidei dintre Napoli si Real Madrid, cu un gol spectaculos si un assist. Napoli a deschis scorul prin Ostigard, dupa care Bellingham si-a intrat in rol. A dat o pasa perfecta la…

- „Hei Jude” e cantecul la moda in aceste zile pe „Santiago Bernabeu” și sunt convins ca și lui Carlo Ancelotti ii place. Melodia compusa de Sir Paul Mc Cartney a avut ca sursa de inspirație o desparțire, cea a lui John Lennon de prima sa soție, Cynthia, și implicit, de fiul lor, Julian, insa refrenul…