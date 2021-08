Stiri pe aceeasi tema

- Incidenta raspandirii COVID 19, in crestere, la nivelul municipiului si judetului Constanta.Prefectura Constanta informeaza ca incidenta in municipiul Constanta pentru ultimele 14 zile, este de 0,31 cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de ieri cand a fost de 0,29. La nivelul judetului Constanta,…

- La Constanta, incidenta la nivel de judet si municipiu, este in crestere. Potrivit Prefecturii Constanta, incidenta in municipiul Constanta pentru ultimele 14 zile, este de 0,18 cazuri la mia de locuitori, in timp ce ieri a fost 0,16. La nivelul judetului Constanta, incidenta este de 0,12, iar ieri…

- Nu au fost raportate cazuri noi COVID-19 in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise de DSP Alba sambata, 10 iulie. Incidența cazurilor COVID la 14 zile in județul Alba este de 0,02 (anterior 0,02). In 8 localitați din județ mai erau cazuri active. Situația pe localitați – Rata…

- Nu au fost raportate cazuri noi COVID-19 in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise de DSP Alba luni, 5 iulie. Incidența cazurilor COVID la 14 zile in județul Alba este de 0,03 (anterior 0,02). In total, in județ mai sunt 10 cazuri active. Situația pe localitați – Rata incidenței…

- Spania a ajuns la o incidenta de 152 de cazuri de coronavirus la suta de mii de locuitori, dupa o saptamana de crestere a cazurilor in randul populatiei tinere nevaccinate. Ieri au fost raportate peste 12.000 de contaminari noi si 27 de decese, iar regiunile mari sunt la pragul de risc ridicat din punct…

- Rata cazurilor de infectare cu noul coronavirus se menține la 0,05 cazuri la mia de locuitori in Cluj-Napoca. Scaderea, care s-a inregistrat joi, vine dupa doua saptamani in care incidența a stagnat... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- OFICIAL| 2 noi INFECTARI in județul Alba, in ultimele 24 de ore. Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITAȚILOR Duminica, 20 iunie 2021, in județul Alba s-au inregistrat 2 noi cazuri de infectare cu Covid-19, potrivit datelor de la Grupul de Comunicare Strategica. Astfel, numarul total…

- OFICIAL| Inca o zi fara NICIUN caz nou de COVID-19 in județul Alba. Lista cazurilor active și INCIDENȚA LOCALITAȚILOR Sambata, 19 iunie 2021, in județul Alba nu s-a inregistrat niciun nou caz de infectare cu Covid-19, potrivit datelor de la Grupul de Comunicare Strategica. Astfel, numarul total al cazurilor…