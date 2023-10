Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Ciobotariu, antrenorul lui Sepsi, a analizat infrangerea cu U Cluj, scor 0-1. Covasnenii au pierdut al 5-lea meci la rand in Superliga, iar Ciobotariu se teme pentru locul de play-off. Ciobotariu: „Eu trebuie sa redresez corabia” „A fost un joc echilibrat, nici U Cluj nu a avut ocazii, dar asta…

- La debutul Universitații Craiova in Youth League, 0-1 cu Partizan Belgrad, au asistat 4.380 de fani. Mai mulți decat media de spectatori la meciurile de acasa ale lui Sepsi, Farul, Voluntari sau FC Botoșani și aproape de rivala FCU, de Poli Iași și de CFR Cluj. Campioana Romaniei la tineret, Universitatea…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat cand se vor disputa meciurile amanate ca urmare a participarii formațiilor romanești in preliminariile cupelor europene. FCSB, Sepsi, Farul și CFR Cluj au aflat cand vor disputa meciurile amanate din cauza participarii in preliminariile Conference League. Covasnenii…

- Dupa Valentin Gheorghe, U Cluj a oficializat al doilea transfer al zilei. E vorba despre mijlocașul defensiv Kevin Doukoure, 24 de ani, campion cu Farul in stagiunea precedenta. Jucatorul din Coasta de Fildeș a venit vara trecuta in Romania, la Farul, și a bifat in campionatul 2022-2023 un gol in 27…

- Ioan Ovidiu Sabau a susținut prima conferința de presa dupa revenirea la U Cluj, inainte de partida cu Hermannstadt. Hermannstadt - U Cluj, in etapa #7 din SuperLiga, are loc luni, de la ora 18:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Sabau a…

- Poli Iași continua intaririle lotului pentru a-și indeplini obiectivul la finalul acestui sezon, ramanerea in Superliga. Trupa din Copou i-a adus pe Sergiu Buș (30 de ani), atacant de la CFR Cluj, și pe Rareș Ispas (22 de ani), fundaș stanga legitimat ultima oara la Sepsi. Politehnica Iași a mutat…

- Florinel Coman și Liviu Ciobotariu au fost desemnați pentru a doua oara Jucatorul, respectiv Antrenorul lunii # FCSB și Sepsi sunt neinvinse in SuperLiga și s-au calificat in turul 3 preliminar Conference League Pentru trofeul "Jucatorul lunii iulie", Gazeta a nominalizat 5 fotbaliști: Florinel Coman…