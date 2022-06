Jucătorul Iulian Cristea a suferit un traumatism la genunchiul stâng la meciul cu Muntenegru Jucatorul de la FCSB, Iulian Cristea, a a suferit un traumatism la genunchiul stang la meciul cu Muntenegru, pierdut de Romania, scor 0-2, anunta frf.ro. Iulian Cristea a suferit un traumatism la nivelul genunchiului stang cu afectarea ligamentului incrucisat anterior. Tricolorul va face deplasarea in Bosnia si Hertegovina alaturi de nationala, urmand a fi supus maine, la Zenica, unor investigatii amanuntite, a anuntat frf.ro. Cristea a parasit terenul accidentat in minutul 13. Romania a pierdut cu Muntenegru sambata, scor 0-2, si va evolua, marti,de la ora 21.45, cu Bosnia-Hertegovina, in Liga… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

