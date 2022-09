Stiri pe aceeasi tema

Tenismanul bosniac Nerman Fatic a castigat turneul challenger Sibiu Open, dotat cu premii totale de 45.730 de euro, duminica, dupa ce l-a invins in finala pe conationalul sau Damir Dzumhur, al saselea favorit, cu 6-3, 6-4.

Ekaterina Alexandrova (Rusia, 24 WTA, favorita nr. 2) a castigat duminica turneul de la Seul (WTA), dotat cu premii totale in valoare de 251.750 de dolari, dupa ce a invins-o in ultimul act pe principala favorita, letona Jelena Ostapenko (19 WTA), in doua seturi, 7-6 (7/4), 6-0.

Jucatoarea rusa de tenis Liudmila Samsonova (Rusia, 30 WTA) a castigat duminica turneul de la Tokyo, turneu de categoria WTA 500, dotat cu premii de 757.900 dolari, dupa ce in ultimul act a invins-o pe chinezoaica Zheng Qinwen (36 WTA) in doua seturi simetrice, 7-5, 7-5.

Sportiva Elena Zaharia a castigat, duminica, proba de simplu feminin de la Campionatele Europene de tenis de masa la tineret, la Cluj-Napoca, transmite news.ro.

Sorana Cirstea, locul 37 WTA, si Irina Begu, numarul 42 in lume, au acceptat sa participe la prima editie a Tiriac Foundation Trophy presented by Kaufland, turneu de categorie WTA 125, programat in perioada 10-18 septembrie 2022, la Centrul National de Tenis.

Turneul de tenis Tiriac Fundation Trophy va fi oganizat de Fundatia Tiriac in perioada 10-18 septembrie, in Bucuresti. Acesta se va derula la Centrul National de Tenis (Bulevardul Pierre de Coubertin, numarul 11, Bucuresti), in aer liber, pe zgura, potrivit news.ro.

Jucatorul australian de tenis Alex de Minaur a castigat pentru a doua oara turneul ATP 250 d la Atlanta, dupa ce l-a invins in finala pe americanul Jenson Brooksby, scor 6-3, 6-3, potrivit news.ro.

Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovic (3 ATP, principal favorit) s-a calificat vineri in optimile de finala ale turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce a trecut in trei seturi, 6-0, 6-3, 6-4, de conationalul sau, Miomir Kecmanovic (30 ATP, favorit nr. 25).