Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo Jr. se afla pe urmele tatalui sau! Fiul starului portughez a marcat un gol fabulos in Arabia Saudita. Baiatul lui CR7, in varsta de 12 ani, face furori la academia de juniori a lui Al-Nassr. Cristiano Ronaldo Junior viseaza sa se apropie de nivelul la care a ajuns tatal sa in timpul…

- Jim Ratcliffe, cel mai bogat om din Marea Britanie, vrea sa o cumpere pe Manchester United! In luna noiembrie a anului trecut, familia Glazer a anunțat ca Manchester United este de vanzare. „Consiliul de administratie va lua in considerare toate alternativele strategice, inclusiv noi investitii in club,…

- Lionel Messi a „detonat” internetul. Proaspatul campion mondial cu Argentina a postat mai multe fotografii alaturi de coechiperii sai de la naționala, iar aprecierile au curs pe banda rulanta. Messi continua sa traiasca un vis, dupa ce a ridicat in premiera Cupa Mondiala deasupra capului. Argentina…

- Cristiano Ronaldo a facut o gafa de proportii la conferinta de prezentare la Al-Nassr. Atacantul in varsta de 37 de ani a semnat un contract valabil pana in 2025 cu gruparea din Arabia Saudita si va incasa 200 de milioane de euro pe an la noua sa echipa. Ronaldo este nerabdator sa revina pe teren […]…

- Christian Eriksen, discurs la superlativ despre Cristiano Ronaldo. Mijlocașul danez a vorbit despre fostul sau coleg de la Manchester United, avand numai cuvinte de lauda. Manchester United a caștigat, scor 3-0, in fața celor de la Nottingham Forest, in etapa de Boxing Day. Christian Eriksen, discurs…

- O noua reactie a fotbalistului pe care Lionel Messi l-a numit „prost”. Wout Weghorst a admis ca a avut cateva contre cu Messi in timpul partidei din sferturile de finala ale Cupei Mondiale, lucru ce l-a luat prin surprindere pe starul argentinian. Totodata, Weghorst a precizat ca ii poarta un respect…

- Cristiano Ronaldo se afla la final de cariera? Aceasta este intrebarea pe care fanii starului portughez și-o pun in prezent. Atacantul de 37 de ani a ramas liber de contract dupa desparțirea cu scandal de Manchester United, iar multe voci se intreaba daca nu cumva lusitanul se gandește sa agațe ghetele…

- Cristiano Ronaldo, un nou atac la Erik ten Hag. Starul portughez a vorbit si despre gestul din partida cu Tottenham, cand a plecat inainte de finalul meciului. Cristiano Ronaldo spune ca nu a fost singurul jucator de la Manchester United care a plecat inainte ca meciul cu Tottenham sa se termine. Insa…