- Cotidianul madrilen Diario AS i-a dedicat un articol lui Gica Hagi (57 de ani), care incheie anul pe locul 1 in Superliga alaturi de Farul. „Hagi revine in top”, este titlul articolului publicat astazi de iberici. Aceștia menționeaza cum „Farul Constanța, antrenata de fostul internațional de la Real…

- Farul Constanta - CS Mioveni, meci contand pentru etapa a 17-a din campionatul Romaniei, este programat, vineri, 4 noiembrie, de la ora 21:00, la Ovidiu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Prima Sport 1 si Orange Sport 1.

- Liderul din Superliga, Farul Constanta, sustine vineri, 21 octombrie, meciul din etapa a 15 a, ultima a turului sezonului regular, intalnind in deplasare, in derby ul rundei, Rapid Bucuresti, a doua clasata.Partida incepe la ora 20.30.Cele doua formatii sunt despartite in clasament de cinci puncte 33…

- Farul a realizat a cincea victorie la rand in Superliga si a treia consecutiva fara gol primit, in ultimele cinci partide avand golaverajul 11 1. Echipa de pe litoral e neinvinsa pe teren propriu pana acum in acest sezon, cu sase victorii si doua egaluri in opt meciuri, golaveraj 14 3. In urmatorul…

- Alb-negrii se pregatesc de o deplasare complicata. „U” se deplaseaza pe terenul celor de la Farul Constanța, liderul din Superliga, pentru un meci din cadrul etapei a 14-a. Duelul care va avea loc sambata, 15 octombrie, de la ora 18:00, o sa fie primul dintr-o serie de meciuri foarte puternice pentru…

- Gheorghe Hagi 57 de ani , managerul tehnic al liderului solitar al Superligii, Farul Constanta, a fost desemnat antrenorul echipei ideale a etapei a 13 a, Liga Profesionista de Fotbal prezentand la finalul fiecarei runde cel mai bun "11ldquo;.In aceasta etapa, Farul a castigat in deplasare cu Sepsi…

- Farul Constanța a profitat de remiza inregistrata de Rapid București in meciul cu FC Botoșani și s-a desprins in fruntea clasamentului. Echipa pregatita de Gica Hagi s-a impus cu 1-0 pe terenul celor de la Sepsi Sfantu Gheorghe, duminica, intr-un meci din etapa a 13-a a SuperLigii.