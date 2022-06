Stiri pe aceeasi tema

- Un fost mare traficant de droguri, liderul clanului Cali, a murit la o inchisoare din Statele Unite ale Americii, informeza avocatul sau. Fostul baron al drogurilor Gilberto Rodriguez Orejuela, care, multa vreme, a fost considerat unul dintre cei mai mari traficanti de droguri din lume dupa decesul…

- Un „vietas" a murit la randu-i asteptand judecarea apelului de la care spera o sentinta mai blanda. Romel Postolache isi ucisese tatal dintr-un motiv absolut stupid si nici macar nu se afla la prima crima comisa. Odata apelantul mort, magistratii ieseni nu au mai avut altceva de facut decat sa inchida…

- Inchisoare cu executare pentru un barbat din Odobești care in toamna anului trecut a lovit cu pumnul un vecin, cu care avea ceva disensiuni mai vechi. Un pumn a fost suficient pentru ca partea vatamata sa cada și sa se loveasca cu capul de trotuar, lovitura care a dus in final la decesul acestuia. In…

- Fortele de securitate l-au arestat in Mexic pe unul din cei mai mari traficanti de droguri din lume, columbianul Eduard Giraldo, a anuntat seful politiei columbiene, Jorge Luis Vargas, informeaza Agerpres . „Impreuna cu autoritatile mexicane, britanice si americane, politia columbiana l-a localizat…

- A aparut prima ipoteza pentru moartea lui Andrei, tanarul jucator de Polo, din clubul Dinamo, care a decedat in ultima repriza a meciului de astazi. Antrenorii susțin ca sportivul in varsta de 23 de ani nu se confrunta cu nicio problema de sanatate și nu era in atenția medicilor pentru vreo afecțiune.