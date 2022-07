Stiri pe aceeasi tema

- Fostul numar 1 mondial, Simona Halep s-a retras vineri din semifinala turneului de tenis de la Bad Homburg, din Germania, acuzand o problema la gat, cu cateva zile inainte de inceperea turneului de Grand Slam de la Wimbledon.

- Scriitorul Mircea Dinescu (71 de ani) il ataca pe Mihai Rotaru, principalul acționar de la CSU Craiova. In decembrie, Dinescu l-a avut invitat la una dintre emisiunile sale pe antrenorul Laurențiu Reghecampf, lucru care l-a enervat teribil pe Rotaru: „Am aflat ulterior și apoi au cazut capete - team…

- In perioada mai – iulie, peste o mie de persoane din mediul rural vor beneficia de investigații medicale gratuite in cadrul caravanei „Sanatatea vine la tine”, organizata de Alianța Pacienților Cronici din Romania (APCR), o organizație nonguvernamentala formata in 2012 cu scopul de a face cunoscute…

- ”Medicover, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii medicale private din Romania, anunta semnarea contractului privind achizitia Laurus Medical, retea supraspecializata in servicii medicale de nisa, efectuand tratament minim invaziv in proctologie si in afectiunile sistemului venos, care s-a…

- Sticla Arieșul Turda va evolua astazi, incepand cu ora 17:00, contra celor de la CS Ocna Mureș, in etapa a V-a, din cadrul play-out-ului ligii a treia, seria a IX-a. Adus in aceasta iarna, fundașul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In aceasta dimineața, polițiștii Secției 3 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca, intr-o parcare din zona Dambovița, au fost distruse 16 autoturisme. La fața locului, polițiștii au constatat ca, prin distrugerea geamurilor laterale și lunetei, au fost sustrase din autoturisme diferite bunuri,…

- FCU Craiova nu se va putea baza pe argentinuanul Juan Bauza (25 de ani), principalul om de creație, in derby-ul cu Dinamo, esențial in lupta pentru evitarea barajului de menținere/promovare in Liga 1. Dinamo - FCU Craiova se joaca vineri, 8 aprilie. Partida este programata de la ora 20:30 și va putea…

- DINAMO. Stoperul francez Baptiste Aloe a devenit titular cert in defensiva lui Dusan Uhrin. Baptiste ar putea face pereche tot cu Carp in meciul de vineri cu FCU Craiova, chiar daca Patriche și Jovanovici revin in calculele echipei. Dusan Uhrin a renascut speranțele dinamoviștilor ca pot lupta pentru…