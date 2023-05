Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Sapunaru (39 de ani), fundașul central al Rapidului, iși va prelungi cu gruparea aflata pe locul 5 in play-off-ul Superligii. Capitanul giuleștenilor a anunțat ca va semna o ințelegere valabila pe inca un sezon cu Rapidul, menționand ca se așteapta ca stagiunea viitoare sa fie una mai buna…

- FC Hermannstadt a invins-o dramatic pe Chindia Targoviste, cu scorul de 2-1 (0-1), duminica, in deplasare, la Ploiesti, intr-un meci din etapa a treia a fazei play-out a Superligii de fotbal. Chindia a deschis scorul prin Daniel Popa (15), cu un lut din unghi, dupa ce trecuse de portarul Karlo Letica.…

- Gigi Becali l-a criticat dur pe Florin Talpan. Scandalul dintre patronul de la FCSB și juristul de la CSA continua, iar latifundiarul din Pipera i-a oferit o noua replica juristului. Totul a plecat dupa ce Florin Talpan a declarat din nou ca va face tot posibilul pentru ca FCSB sa nu joace pe stadionul…

- Antrenorul german Roger Schmidt si-a prelungit contractul cu Benfica Lisabona pana in 2026, a anuntat clubul portughez.„Simt ca sunt in locul potrivit. Sunt foarte fericit ca Benfica crede in mine”, a declarat tehnicianul intr-un video difuzat vineri pe site-ul clubului, conform News.ro. Fii…

- Gigi Becali este criticat de Ilie Dumitrescu. Patronul FCSB a facut o mutare surpriza la pauza și l-a scos din teren pe Malcom Edjouma, un jucator care a marcat patru goluri in ultimele cinci etape. Echipa omului de afaceri din Pipera a fost invinsa cu 3-1. Gigi Becali, criticat de Ilie Dumitrescu,…

- SA „Energocom” a prelungit vineri, 27 februarie, pentru luna martie, contractul de achiziție a energiei electrice cu Centrala termoelectrica de la Cuciurgan (MGRES), anunța instituția. Astfel, conform prognozelor, urmeaza sa fie procurate de la MGRES aproximativ 244 mii MWh, ceea ce constituie 88% din…