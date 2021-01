Jucătorii Unirii Alba Iulia testați fizic prin metoda „Vameval” Unirea Alba Iulia și-a propus sa nu piarda niciun joc in returul eșalonului terț, ce va debuta in 13 martie 2021, ba mai mult, antrenorul Adrian Bicheși vizeaza sa caștige minimum 5 din cele 7 jocuri ramase in primavara, cu toate ca in dreptul jucatorilor s-au strans trei luni de restanțe contractuale. In consecința, aceasta perioada este axata pe pregatirea fizica, tocmai pentru a incarca bateriile așa cum se cuvine, iar “principalul” Unirii Alba Iulia a verificat potențialul elevilor sai prin testul Vameval, care va fi repetat in a șasea saptamana de la debutul antrenamentelor. Metoda “Vameval”… Citeste articolul mai departe pe albaiuliainfo.ro…

