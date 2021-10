Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc noaptea trecuta, în jurul orei 1:20. Baieții, șofer și pasager în mașina respectiva, au suferit traumatisme la nivelul picioarelor, așa ca salvatorii au fost nevoiți sa foloseasca echipamentul de…

- Ludovic Orban a prezentat intr-o conferința de presa punctul sau de vedere in legatura cu criza Guvernului Cițu provocata de revocarea ministrului Justișiei, Stelian Ion. "Dupa alegeri, in...

- Gazonul cumparat cu bani grei și montat rulou cu rulou pe bulevardele din București seamana cu lanul de grau copt. In multe cartiere s-a uscat complet. S-a uscat și iarba din parcuri, din scuaruri, chiar și copacii proaspat plantați langa Parlament. Dezastrul este cauzat de lipsa irigațiilor și de lipsa…

- Eveniment 18 tineri voluntari s-au inscris in programul “Salvator din Pasiune” al ISU Teleorman iulie 28, 2021 09:35 “Pe parcursul a patru zile, 18 tineri invața de la pompierii militari alexandrineni ce inseamna o situație de urgența, ce misiuni specifice revin salvatorilor, care este tehnica de…

- Mascații au descins ieri la domiciliile a doi tineri. Aceștia au fost reținuți pentru furt și alte infracțiuni. Alți doi tineri au fost și ei reținuți pentru furt, ieri, dar in alt dosar. Ieri, polițiștii au descins la domiciliile a doi tineri. Aceștia sunt cercetați intr-un dosar penal pentru comiterea…

- Doi tineri din Ramnicu Sarat au trait la intensitate maxima primii pași spre casnicie. Cei doi au fost opriți in trafic, iar la scurt timp șoferul a fost incatușat. Totul, spre uimirea tinerei din mașina care nu banuia deznodamantul acțiunii. Protagoniștii acțiunii sunt doi tineri de 26 de ani, din…

- Antrenorul formatiei Dinamo, Dario Bonetti, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca este increzator in jucatorii tineri pe care ii are la dispozitie, in ciuda faptului ca nu sunt la un nivel satisfacator din punct de vedere al pregatirii fizice, dar ca in scurt timp pot face fata cu brio…

- Pompieri, negociatori și echipaje medicale au intervenit in aceasta dimineața in Iași unde un barbat s-a urcat pe un stalp de inalta tensiune. Timp de zeci de minute omul a amenințat ca se arunca in gol el urcand la o inalțime de peste 30 de metri. Nu se cunosc cu exactitate motivele care stau in […]…