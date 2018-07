Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorii echipei de fotbal blocati intr-o pestera din Thailanda de noua zile au fost gasiti in viata luni de catre fortele navale speciale, care s-au alaturat echipelor de interventie, relateaza BBC.

- Jucatorii echipei de fotbal blocați intr-o peștera din Thailanda de noua zile au fost gasiți in viața luni de catre forțele navale speciale, care s-au alaturat echipelor de intervenție,

- Jucatorii echipei de fotbal blocați intr-o peștera din Thailanda de noua zile au fost gasiți in viața luni de catre forțele navale speciale, care s-au alaturat echipelor de intervenție, relateaza BBC.Cei 12 baieți cu varste cuprinse intre 11 și 16 ani și antrenorul lor in varsta de 25 de ani…

- Salvatorii i-au gasit pe copiii blocati intr-o pestera din Thailanda, insa evacuarea lor nu va fi imediata, a precizat guvernatorul thailandez, care coordoneaza comandamentul de salvare. Echipele de interventie din Thailanda i-au gasit pe cei 12 copii, cu varste intre 11 și 16 ani, si antrenorul lor…

- Doisprezece baieți și antrenorul lor de fotbal, pierduți timp de 10 zile intr-o peștera din Thailanda, au fost gasiți in viața, au anunțat oficialii thailandezi, citați de abcnews.go.com.

- Operatiunea de salvare a jucatorilor echipei de fotbal de juniori blocata intr-o pestera din nordul Thailandei a fost momentan intrerupta, din cauza nivelului ridicat al apei din pestera care face imposibila munca scafandrilor, relateaza BBC.

- Echipele de salvare ii cauta pe membrii unei echipe de fotbal de juniori si pe antrenorul lor, despre care se crede ca au ramas blocati in pestera Tham Luang din Thailanda, dupa ce au fost dati disparuti...

- Este alerta in Nordul Thailandei, unde a fost demarata o operațiune de cautare și salvare a membrilor unei echipe de fotbal de juniori și antrenorului lor, despre care se crede ca au ramas blocați in peștera Tham Luang. Anchetatorii cred ca sporticii, care lipsesc de sambata 23 iunie, au ajuns in peștera…