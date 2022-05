Stiri pe aceeasi tema

- FC Argeș - CFR Cluj 0-6 | Dan Petrescu, antrenorul campioanei, l-a laudat la finalul partidei pe Cristi Manea, autorul unui supergol in minutul 37. In prima repriza din Trivale, fundașul dreapta a marcat superb, cu exteriorul, fara preluare, de la circa 20 de metri. FC Argeș - CFR Cluj 0-6. Dan Petrescu:…

- Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, s-a contrazis de mai multe ori pe parcursul conferinței de presa ce a urmat meciului caritabil cu Dinamo Kiev, scor 0-0. „Bursucul” pare ca resimte presiunea din acest final de sezon. Cu 5 etape inainte de linia de finiș, CFR Cluj a ramas cu…

- Cei de la U-BT Cluj spun ca vor sa caștige campionatul in Romania, apoi sa revina in Liga Campionilor, in elita competiției, pentru a nu ramane doar cu amintirile memorabile de pana acum. U-BT Cluj și Romania au ramas cu ideea ca se poate și in baschetul masculin. ...

- Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a oferit un interviu inaintea meciului caritabil pe care ardelenii il joaca impotriva celor de la Dinamo Kiev. „Nu e intalnirea mea cu Mircea Lucescu, e intalnirea noastra cu jucatorii din Ucraina. Este bine ca se va juca acest meci pentru ca putem ajuta…

- Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a continuat la conferința de presa discursul-manifest inceput la flash-interviul ce a urmat infrangerii cu FCSB, scor 0-1. „Bursucul” a criticat in termeni duri arbitrajul și considera ca roș-albaștrii au invins datorita presiunii puse asupra oficialilor. …

- Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, spune ca modul in care Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, și-a criticat jucatorii dupa victoria cu Rapid face parte dintr-o strategie. Mihai Stoica spune ca Dan Petrescu este talentat Acesta crede ca Dan Petrescu a vrut de fapt sa iși…

- CFR Cluj a caștigat cu 2 la 1 meciul cu Rapid CFR, iar Dan Petrescu și-a jignit jucatorii.Petrescu: Jucatorii sunt penibili”Eu sunt de vina, ca sunt antrenor. N-am știut ce sa fac la pauza și s-a vazut. Ramane doar rezultatul și prima repriza, restul au fost dezastru, toți. Inclusiv eu. Daca dupa meciurile…

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Peterescu, si-a criticat jucatorii dupa meciul cu FC Rapid, scor 2-1, el precizand ca in repriza a doua “au fost penibili” si ca nu au sanse sa obtina ceva cu astfel de prestatii, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…