Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Dan (52 de ani), primarul general al Bucurețiului, a anunțat suma incasata de bugetul Capitalei in urma evenimentelor gazduite de Arena Național a in acest an. Intr-o postare pe facebook, Nicușor Dan se lauda ca, in ultimele 9 luni ale acestui an, in urma manifestarilor organizate pe acest stadion…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat marți ca a semnat autorizatia de construire a unui pod pietonal mobil langa cel de cale ferata din Parcul Regele Mihai I, pentru traversarea lacului Herastrau.Administrația Lacuri (ALPAB) va declanșa in scurt timp procedura de achizitie pentru proiectarea…

- Fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, il critica pe Nicușor Dan pentru ca nu a luat masuri dupa ce au aparut informații ca iubita consilierului sau pentru mobilitate și transport a mers la un festival in Cluj cu mașina Primariei Municipiului

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a comentat, la B1 Tv, oprirea controversatelor proiecte imobiliare de pe Modrogan 1 A. Acesta a precizat ca au fost mai multe instituții care au greșit in acest caz și care au permis construirea pe un spațiu verde: Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Fostul primar al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, aflat in spatele gratiilor, lanseaza un atac dur la adresa primarului general al Capitalei, Nicușor Dan. Piedone susține ca primarul Capitalei sta nepasator, in timp ce problemele Bucureștiului se acutizeaza. Fii la curent cu cele mai…

- Primarul Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand, a transmis vineri, 15 iulie, ca a fost semnat contractul pentru reabilitarea și modernizarea a patru toalete abandonate, aflate in centrul Bucureștiului, mai precis in parcurile Herastrau și Kiseleff, dar și pe Calea Griviței. „Dupa cateva batalii…

- Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru Sectorul 5 a fost anulat printr-o decizie definitiva a Curtii de Apel Bucuresti, a declarat marti primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, opinand ca se confirma ca urbanismul ultimilor ani a insemnat "o dezvoltare ilegala", relateaza agerpres. Fii la curent…

- Dupa ce ca marile parcuri au ajuns sa arate mai rau ca oricand, mulți locuitori ai Capitalei plangandu-se, in ultima vreme, ca nu le mai vine sa mearga sa se plimbe prin Cișmigiu, și sa vada aleile și bancile acoperite de mizerie, o alta situație datand din mandatul actualului primar al Capitalei le…