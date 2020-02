Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de rugby a Romaniei a obținut o victorie foarte importanta contra Spaniei, in Rugby Europe, divizia secunda a Turneului celor 6 Națiuni, in partida disputata sambata pe stadionul Municipal din Botoșani. Romanii s-au impus clar cu 24-7, iar in teren s-au aflat din primul minut humorenii ...

- Scandal monstru intr-un club din Botoșani. Protagoniști, rugbyștii de la echipa Naționala a Romaniei și cei de la naționala Spaniei. Intreg clubul in care a avut loc bataia a fost evacuat. Polițiștii au deschis dosar penal in acest caz. Primim detalii despre acest subiect de la Delia Nenișcu, purtator…

- Antrenorul nationalei de rugby a Romaniei, Andy Robinson, si-a manifestat, vineri, satisfactia fata de determinarea cu care jucatorii romani s-au pregatit pentru meciul de sambata contra Spaniei, din Rugby Europe Championship. El a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta la Botosani,…

- Conflictele care degenereaza in batai par sa fie din ce in ce mai frecvente la Botoșani, in special in mediul rural. Acolo unde oamenii se iau la bataie din diferite motive chiar și de la o bucata de pamant.

- Team managerul lui Dinamo, Ionel Danciulescu, 43 de ani, e nemulțumit de atitudinea fotbaliștilor lui Uhrin. „Așteptam alta abordare cu Botoșani, alta atitudine a echipei. In vestiar este o prietenie, o solidaritate a jucatorilor in privința [primirii] salariilor. Aș fi vrut sa vad aceasta prietenie…

- Intr-o scoala din comuna Dangeni, judetul Botosani doi baieti de clasa a VIII a s-au batut in fata clasei. Colegii au asistat neputinciosi la scenele de violenta extrema pe care nici macar profesorii nu le-au putut opri. Politia a deschis dosar penal