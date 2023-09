Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova a susținut sambata dimineața un joc test impotriva divizionarei secunde Viitorul Pandurii. Alb-albaștrii au bifat o victorie categorica, trupa lui Laurențiu Reghecampf impunandu-se cu scorul de 3-0. Mitrița (min. 40), Markovic (min. 52) și Ivan (min. 68) au fost cei jucatorii care…

- Elias Charalambous, mulțumit dupa FCSB – Poli Iași 2-1. Tehnicianul vicecampioanei a reacționat dupa victoria echipei sale de pe Arena Naționala. Partida a contat pentru etapa a 6-a a Ligii 1. Dupa acest succes, FCSB iși continua forma excelenta din Liga 1. Vicecampioana Romaniei se afla, in momentul…

- Mircea Rednic, suparat dupa Universitatea Craiova – UTA Arad 3-0. Aradenii au pierdut la scor de neprezentare partida de pe stadionul Ion Oblemenco. La finalul partidei, Mircea Rednic s-a plans de faptul ca jucatorii sai nu au profitat de ocaziile avute. Universitatea Craiova, fara infrangere in acest…

- Echipa de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe s-a calificat in play-off-ul Europa Conference League dupa victoria cu 1-0 (0-0) cu FC Aktobe obtinuta joi seara, pe Stadionul Aktobe Ortalik din Aktobe, in mansa secunda a turului al treilea preliminar al competitiei. Partida a inceput in nota de dominare…

- Se stie cum arata clasamentul Ligii 1 dupa primele trei etape. Totul s-a definitivat dupa meciul Dinamo – Sepsi, scor 0-3, de pe stadionul Arcul de Triumf. Jucatorii lui Ovidiu Burca au pierdut si raman in cautarea primului punct dupa revenirea pe prima scena a fotbalului romanesc. Dinamo a avut un…

- Dorinel Munteanu a fost foarte suparat pe elevii sai dupa Universitatea Craiova – Otelul 0-0. Chiar daca galatenii au plecat cu un punct de la Craiova, Dorinel Munteanu s-a aratat foarte dezamagit dupa partida. Antrenorul galatenilor a transmis ca va purta o discutie cu jucatorii sai dupa prestatia…

- Dinamo – Universitatea Craiova 0-2. Echipa din Banie a caștigat partida cu echipa din Ștefan cel Mare, de pe stadionul „Arcul de Triumf”, cu scorul de 2-0. Partida a contat pentru prima etapa a Ligii 1. Pentru Craiova au marcat Ivan, din penalty (min 54) și Markovic (min 90+6) Ovidiu Burca a debutat…

- Antrenorul formației Universitatea Craiova , Eugen Neagoe, s-a declarat mulțumit de randamentul elevilor sai din amicalul susținut și caștigat miercuri, 2-0 cu FC Drita. VEZI VIDEO! Golurile alb-albaștrilor au fost marcate de Alex Crețu și Ante Roguljic. Acesta a fost cel de-al doilea test susținut…