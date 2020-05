Jucătorii de la CFR Cluj, testaţi pentru coronavirus! Arlauskis a refuzat să se întoarcă în România Fotbalistii de la CFR Cluj au aparut rând pe rând la stadion si au fost testati pentru coronavirus drept masura preventiva înaintea reluarii antrenamentelor, conform celor de la Fanatik. Întreg staff-ul va fi testat în aceasta saptamâna, iar rezultatele vor aparea la aproximativ doua zile de la efectuarea fiecarui test. Jucatorii se prezinta pe rând la stadion, iar acolo sunt testati fiecare în parte. Fotbalistii primesc instructiuni clare despre masurile de prevenire, dar si un nou set de echipamente pentru a începe pregatirea în… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

