Jucătorii de la Barcelona au acceptat reducerea salariilor! Suma uriașă economisită de clubul catalan FC Barcelona a oferit un comunicat oficial prin care a anunțat ca a ajuns la o ințelegere cu jucatorii sai pentru a implementa reducerea fondului de salarii, iar clubul va economisi 122 de milioane de euro! Dupa mai multe saptamani de negocieri, fotbaliștii Barcelonei au acceptat reducerea salariilor pentru urmatoarea perioada, in contextul pandemiei de coronavirus. Conform publicației catalane Esport3, au existat doua prelungiri ale termenului inițial. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, afirma ca nu se are in vedere reducerea programului de munca al bugetarilor sau al salariilor in acest sector, intrucat ”astfel de masuri accentueaza criza economica si efectele revenirii se amana pe o perioada mai lunga”.

- Dupa ce Lionel Messi si-a exprimat dorinta de a parasi FC Barcelona, fostul antrenor al catalanilor, Pep Guardiola spera ca argentinianul isi va incheia cariera la echipa spaniola, potrivit news.ro."Lionel este un jucator al Barcelonei. Daca ma intrebati pe mine, eu am o mare recunostinta pentru…

- Quique Setien (62 de ani), antrenor al Barcelonei din ianuarie 2020 pana in august 2020, a vorbit despre perioada la clubul catalan și despre relația cu vedetele echipei. Tehnicianul iberic, adus in locul lui Ernesto Valverde, a avut un dialog cu Vicente Del Bosque, in El Pais, in care a vorbit despre…

- FC Barcelona a fost invinsa sambata in El Clasico, scor 1-3, si cu largul concurs al arbitrului. Care a dictat un penalty usor acordat pentru Real Madrid, dupa ce le refuzase unul, mai clar, catalanilor. Dar cu adevarat ingrijorator pentru fanii Barcelonei este jocul prestat de Leo Messi. Starul argentinian…

- FC Barcelona și-a redecorat vestiarul inaintea duelului cu Real Madrid, disputat astazi, de la ora 17:00. Barcelona și Real Madrid se vor intalni astazi, de la 17:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport+.Episodul cu numarul 182 din istoria intalnirilor directe…

- FC Barcelona a demarat un proces de reducere a salariilor jucatorilor, antrenorilor si a personalului administrativ pentru a compensa diminuarea drastica a veniturilor generata de pandemia de coronavirus, relateaza Reuters, care citeaza o sursa din cadrul clubului catalan de fotbal. Staff-ul…

- Ousmane Dembele (23 de ani), care jucase din nou dupa zece luni de pauza pentru Barcelona, a aparut la ședința de pregatire cu un sfert de ora intarziere. De-abia revenise Ousmane Dembele și iar are probleme. Duminica, atacantul francez a jucat din nou intr-un meci oficial al Barcelonei, dupa zece luni,…

- Argentinianul Leo Messi s-a antrenat joi dimineata in mod voluntar la baza sportiva a clubului FC Barcelona - Ciutat Esportiva Joan Gamper -, desi antrenorul catalanilor, Ronald Koeman, daduse liber fotbalistilor primei echipe, scrie EFE. Conform sursei, argentinianul nu a fost singurul care a aparut…