- Azi s-a judecat, la Curtea de Apel Pitești, contestația primarului Ion Georgescu, de la Mioveni, la decizia de arestare preventiva pentru 30 de zile dispusa de judecatorii de la Tribunalul Argeș in dosarul in care este acuzat de trafic de influența. Avocații sai au cerut eliberarea sa ori o masura mai…

- G4Media.ro prezinta stenogramele din referatul de arestare din care rezulta ca primarul din Mioveni, Ion Georgescu negocia cu directorul general al poliției locale Pitești angajarea fiicei acestia, Nicolae Sinziana-Alina, la spitalul orașenesc. ”Domnul primar, in afara de aia 10.000 care vi i-am dat,…

- Denunțatorul primarului PSD din Mioveni, Ion Georgescu, este șeful Poliției Locale Pitești, Nicolae Valerica, caruia edilul i-a cerut 30.000 de euro, din care a primit 10.000 de euro, pentru a-i angaja fiica la spitalul din localitate au declarat surse judiciare pentru HotNews.ro. Spitalul din Mioveni…

- Primarul orasului Mioveni, Ion Georgescu, a fost retinut de procurorii Serviciului Teritorial Pitesti al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), dupa mai multe ore de audieri.“Pur si simplu s-a indeplinit procedura normala de aducere la cunostinta a acuzatiilor si intocmirea actelor de procedura privind…

- Primarul din Mioveni, Ion Georgescu, membru al Partidului Social Democrat (PSD), a fost reținut de catre Direcția Naționala Anticorupție (DNA) intr-un caz de corupție. El este acuzat ca a solicitat o mita in valoare de 30.000 de euro de la un medic, cerandu-i acestuia suma respectiva pentru a-l ajuta…

- „A mai tras de timp”, a spus avocata edilului-șef Joi, 21 septembrie, la Judecatoria Pitești a fost programat un nou termen in procesul pe care primarul Ion Georgescu (foto stanga), respectiv UAT Mioveni, l-a intentat lui Stelian Craciun, cumnatul primarului din Maracineni, sub acuzația de violare a…

