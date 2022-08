Stiri pe aceeasi tema

- Liga Profesionista de Fotbal prezinta la finalul fiecarei runde cel mai bun unsprezece. Iata cum arata echipa ideala etapei a 3-a : PORTAR Catalin Cabuz (Chindia / 26 de ani) – A inchis perfect poarta in fata fostei sale echipe, contribuind decisiv la punctul castigat de targovisteni. FUNDASI Radu Negru…

- Liga Profesionista de Fotbal prezinta la finalul fiecarei runde cel mai bun unsprezece. Iata cum arata echipa ideala a etapei a 2-a: PORTAR Horațiu Moldovan (Rapid / 24 de ani) – A dat siguranta echipei prin interventiile sale, dovada fiind si faptul ca a avut cel mai mare index Instat […] Articolul…

- Avand in vedere programul stabilit de UEFA pentru jocurile echipei FC CFR 1907 Cluj din turul al doilea al competitiei UEFA Conference League, cu turul joi – 21.07.2022 si returul miercuri 27.07.2022, coroborate cu prevederile art. 11.1.f, alin 3, din ROAF, Liga Profesionista de Fotbal a decis, pentru…

- Iuliana Demetrescu și Petruța Iugulescu au arbitrat primul lor meci de la aceasta ediție a Campionatului European, partida dintre Danemarca și Finalnda, care s-a jucat marți, 12 iulie, de la ora 19:00.Dupa ce a fost arbitru de rezerva in prima etapa din faza grupelor, la meciul caștigat de Germania…

- Liga Profesionista de Fotbal a comunicat programul etapei #3 din noul sezon al Ligii 1, primul care va beneficia de VAR, upgrade-ul cerut cu insistența de competitoare in ultimii ani. 16 echipe vor lua startul in noul sezon din Liga 1, care va incepe pe 15 iulieNoul sezon va avea același format ca sezonul…

- In baza colaborarii dintre Liga Profesionista de Fotbal și Sport Consultancy D&D, s-a stabilit dezvoltarea aplicației oficiale Fantasy. Fantasy este un joc in care participanții creeaza echipe virtuale compuse din fotbaliștii reali ai unei ligi. Performanța acestor jucatori in meciurile propriu-zise…

- Adrian Mihalcea (46 de ani) a avut, pana la urma, un sezon destul de bun cu Unirea Slobozia. Echipa din Ialomița a fost la un pas de locurile de baraj pentru promovarea in Liga 1, dar 90% ”Țaranul” nu va mai continua pe banca tehnica, mai ales ca are pe […] Articolul ADRIAN MIHALCEA, UN NOU NUME PE…

- Liga Profesionista de Fotbal prezinta la finalul fiecarei runde cel mai bun unsprezece. Iata cum arata echipa ideala a etapei a 9-a din play-off si play-out: PORTAR Mihai Popa (FC Voluntari / 21 de ani) – Desi a primit doua goluri, a facut minuni in poarta ilfovenilor. Sezonul 2021-2022 este […] Articolul…