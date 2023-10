Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo și CFR Cluj au remizat, scor 1-1, in runda cu numarul 12 din Superliga. Meciul a fost unul plin de emoție, comemorandu-se 23 de ani de la moartea „Unicului Capitan” Catalin Hildan. Reporterii Gazetei au remarcat 11 detalii interesante pe Arena Naționala. 1. Abdallah i-a dedicat golul lui Burca,…

- Partida disputata de clujeni in deplasare, in etapa a 12-a din Superliga, pe Arena Naționala, s-a incheiat cu scorul 1-1. CFR Cluj ramane pe poziția a doua a clasamentului, la trei puncte distanța de FCSB.

- Fundașul israelian Ziv Morgan (23 de ani) a fost surprins rugandu-se inaintea meciului pe care CFR Cluj il disputa contra lui Dinamo, pe Arena Naționala, in runda cu numarul 12 din Superliga. Poporul israelian trece prin momente tragice. Sambata dimineața, organizația terorista Hamas a lansat un atac…

- Dinamo - CFR Cluj, meci contand pentru etapa a 12-a din campionatul Romaniei, este programat, duminica, 8 octombrie, de la ora 21:30, pe Arena Nationala din Bucuresti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Prima Sport 1 si Orange Sport 1.

- Costin Amzar (20 de ani), fundașul stanga al lui Dinamo, și-a expus punctul de vedere intr-un interviu acordat site-ului LPF, spunand care sunt cateva din cauzele pentru care „cainii” sunt acum pe loc retrogradabil. Dinamo și CFR Cluj se infrunta duminica, de la 21:30, in runda a 12-a din Superliga.…

- FCSB și U Cluj au remizat, scor 2-2, in runda cu numarul 11 din Superliga. Dan Nistor (35 de ani), mijlocașul ardelenilor, autorul unui gol și a unei pase decisive, a analizat partida de pe Arena Naționala. Dan Nistor, dupa FCSB - U Cluj: „Ne-am ridicat la nivelul meciului” „E bun acest punct. Am intalnit…

- Dinamo - Petrolul (runda #7 din Superliga) se joaca pana la urma sambata, 26 august, de la 21:45. Cel mai probabil, partida va fi gazduita de Arena Naționala. Inițial, duelul dintre Dinamo și Petrolul era programat vineri, insa a fost mutat o zi mai tarziu. Și pentru ca suprafața de joc de pe „Arcul…

- Dinamo este pe ultimul loc in Superliga, cu un singur punct in 4 etape, și are una dintre cele mai slabe aparari, 8 goluri primite, la fel ca FCU Craiova și U Cluj. Ovidiu Burca este obligat sa apeleze la cuplul Giafer - Grigore, pana cand va putea conta pe noile achiziții Lucas Alves și Josue Homawoo. …